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زيدان يؤكد غياب بيل عن لقاء خيخيون غدا في الليجا
احسن لاعب في العالم - جاريث بيل

زيدان يؤكد غياب بيل عن لقاء خيخيون غدا في الليجا

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:42 م

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اليوم الجمعة أن لاعبه الويلزي جاريث بيل سيغيب عن مواجهة سبورتنج خيخون غدا السبت في الجولة الـ32 من الليجا بسبب التهاب في العضلة النعلية بالساق اليمنى.
وأثار زيدان الشكوك حول احتمالية أن تحول هذه الإصابة دون مشاركته أمام بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي “(بيل) لن يكون معنا غدا، هذا واضح وسنرى ما سيحدث لاحقا..المؤكد أنه يعاني من شيء، يعاني من التهاب ولن نخاطر مع جاريث”.
وأضاف :”علينا أن نتابع تطور حالته يوميا، ولكنه لن يشارك أمام خيخون وسنرى ما إذا سيكون في مقدوره اللعب الثلاثاء (أمام البايرن). سنقرر قبل كل مباراة وأتمنى ان ينضم إلينا في أقرب وقت”.
وأكد زيدان أن بيل أصيب في نقطة ضعفه وهي العضلة النعلية، إذ أنه منذ انضمامه للريال أصيب خمس مرات في العضلة النعلية اليسرى وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها بالمينى.
وأضاف أنه لا يرغب في المخاطرة خاصة وأن الإصابة تأتي في منطقة قريبة من التي خضع فيها بيل لجراحة في نوفمبر الماضي لعلاج مشكلة في أوتار الكاحل للقدم اليمنى.
وقال زيدان في هذا الصدد “الإصابة في العضلة النعلية وفي المنطقة التي خضع فيها لجراحة. يشعر بألم بها. أنا أشعر بالقلق لأنني لا أحب أن أرى اللاعبين مصابين وخاصة في نهاية الموسم”.
وأبرز زيدان أن الإصابة لم تؤثر نفسيا على بيل، قائلا “لم يتأثر كثيرا، يفضل أن يكون من الفريق ولكنه يعرف أن الأمر ليس خطيرا”.
وكان بيل قد تعرض للإصابة أثناء مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الأربعاء الماضي، ما حال دون أن يستكمل اللقاء.وغاب بيل اليوم عن مران الملكي لليوم الثاني على التوالي وأجرى تدريبات داخل صالة الالعاب الرياضية.

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