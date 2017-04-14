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الجمعة 14 ابريل 2017 04:31 مساءً
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إيناسيو: أثق في لاعبي الزمالك وسنفوز على "المقاصة"
الزمالك

إيناسيو: أثق في لاعبي الزمالك وسنفوز على "المقاصة"

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:31 م

قال البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق الفوز على المقاصة في الدوري العام يوم الأحد المقبل.
وخاطب إيناسيو الاعبين قائلا إن فريق مصر المقاصة قوي،لكنكم أقوى منه..لديكم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاصة والعودة بالفريق للمسار الصحيح.
علي جانب اخر ، يخضع أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق لفحوصات طبية غدا السبت، تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له عملية جراحية في الأنف.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في الأنف في مباراة الشرقية في الجولة الثالثة والعشرين للدوري .
ومن المقرر أن يحدد الطبيب مدى التئام الكسر في أنف أسامة، وموعد عودته للتدريبات الجماعية.
وحصل اللاعب على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد العملية الجراحية.

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