محافظ قنا يعلن حالة الطوارئ استعداداً ل"شم النسيم"الجمعة، 14 ابريل 2017 04:26 م
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة والإسعاف لتوفير وتأمين كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرائجة في احتفالات شم النسيم كالفسيخ والرنجة والسردين، مع التأكد من سلامتها وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأصدر المحافظ تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفال بشم النسيم، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها فورًا، بالإضافة إلى التأكد من حالة جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات تسمم غذائي.
وأضاف أنه تم تكليف مديريتي التموين والطب البيطري، بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومي على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية بها، مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين.
وأكد الهجان استعداد المحافظة التام للاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث سيتم فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين بالمجان، وفتح معبد دندرة لاستقبال الزائرين بأسعار رمزية، كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهري للتعامل مع أية حالات طارئة ووضع خطة لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
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