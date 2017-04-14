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مدير أمن البحيرة يتفقد الكنائس بدمنهور وايتاي البارود
اللواء علاء الدين شوقي مدير امن البحيرة

مدير أمن البحيرة يتفقد الكنائس بدمنهور وايتاي البارود

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:17 م

تفقد اللواء علاء الدين شوقى مدير امن البحيرة ، اليوم الجمعة ، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتى دمنهور وإيتاى البارود ، للاطمئنان على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وحرص مدير الأمن - خلال جولته - على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لتحقيق أعلى درجات التأمين ، كما تقابل مع مسئولى الكنائس حيث أثنوا على ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس.

وشدد اللواء علاء الدين على عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية ، وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس ، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها ، كما شدد على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية ، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

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