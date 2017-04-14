أكد المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف أنه كان من الممكن اتخاذ موقف مشترك وموحد تجاه الضربة الأمريكية لمطار “الشعيرات” العسكري السوري خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، ولكن موسكو متخوفة من أن تتصرف إيران بشكل “وحيد الجانب” للرد على أي ضربات أمريكية قادمة.

وأعلن سيدروف في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن المواقف الروسية والسورية متقاربة بشأن طلب التحقيق حول “الهجوم الكيمياوي ببلدة خان شيخون” وهو عمل “تحقيق محايد وموضوعي من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعارض إجراء “تحقيقات محايدة وموضوعية حول هجوم بلدة خان شيخون”، مؤكدا أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاخيرة عقب لقاءه مع نظيره الأميركي جاك تيلرسون تدل على وجود اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن.