محلل سياسي: لابد من موقف محايد تجاه الهجوم على «الشعيرات».. وموسكو متخوفة من تصرفات طهرانالجمعة، 14 ابريل 2017 04:33 م
أكد المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف أنه كان من الممكن اتخاذ موقف مشترك وموحد تجاه الضربة الأمريكية لمطار “الشعيرات” العسكري السوري خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، ولكن موسكو متخوفة من أن تتصرف إيران بشكل “وحيد الجانب” للرد على أي ضربات أمريكية قادمة.
وأعلن سيدروف في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن المواقف الروسية والسورية متقاربة بشأن طلب التحقيق حول “الهجوم الكيمياوي ببلدة خان شيخون” وهو عمل “تحقيق محايد وموضوعي من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعارض إجراء “تحقيقات محايدة وموضوعية حول هجوم بلدة خان شيخون”، مؤكدا أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاخيرة عقب لقاءه مع نظيره الأميركي جاك تيلرسون تدل على وجود اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن.
-
ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا
القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 15 متهما بعد السيطرة علي أحداث عنف وإشتباكات فى قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشتهم وفحصهم بمعرفة أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 12:36:35 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
منافسة شرسة على تنفيذ الربط الكهربائي «المصري - السعودي»
اتفق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك دوجان الرئيس الإقليمى لشركة “ABB” المتخصصة فى المعدات الكهربائية والآلات الصناعية والأنظمة ...Fri, 14 Apr 2017 09:42:36 GMT