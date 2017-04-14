أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة عن صدمته الشديدة إزاء مقتل 3 من عماله في جنوب السودان هذا الأسبوع جراء أعمال العنف الدائرة في بلدة “واو” غربي البلاد، وذلك في ظل استمرار الحرب الأهلية في البلاد مع تحذيرات من حدوث إبادة جماعية محتملة.

وأوضح البرنامج - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - أن ثلاثة من عماله قتلوا الإثنين الماضي وهم في طريقهم إلى أحد المخازن التابع للوكالة الأممية، مشيرا إلى مقتل اثنين منهما متأثرين بجروحهما الناجمة عن ضرب بمنجل والأخر لقي مصرعه رميا بالرصاص. ولم يعط البيان أية تفاصيل بشأن المهاجمين.

بدورها، أعربت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان جويس لوما عن غضبها إزاء الواقعة، ودعت السلطات في جنوب السودان إلى محاسبة المهاجمين.

وذكر البيان أن القتال نشب في بلدة “واو” بعد مقتل جنود حكوميين في أحد الفخاخ جنوب البلدة الأحد الماضي، موضحا أنه شوهد بعد ذلك جنود ودبابات ومعدات تتحرك في البلدة الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن مسئولين أمميين حذروا مرارا من أن جنوب السودان معرض لخطر الإبادة الجماعية بسبب تزايد وتيرة الحرب الأهلية في الأسابيع الأخيرة. ولقى ما لا يقل عن 50 ألف شخصا مصرعهم منذ بدء الصراع في ديسمبر عام 2013، كما خلق الصراع الدائر أكبر أزمة للمهاجرين في أفريقيا بنزوح ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة.