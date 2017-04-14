"الأغذية العالمي" يعرب عن صدمته لمقتل 3 من عماله بجنوب السودانالجمعة، 14 ابريل 2017 04:20 م
أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة عن صدمته الشديدة إزاء مقتل 3 من عماله في جنوب السودان هذا الأسبوع جراء أعمال العنف الدائرة في بلدة “واو” غربي البلاد، وذلك في ظل استمرار الحرب الأهلية في البلاد مع تحذيرات من حدوث إبادة جماعية محتملة.
وأوضح البرنامج - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - أن ثلاثة من عماله قتلوا الإثنين الماضي وهم في طريقهم إلى أحد المخازن التابع للوكالة الأممية، مشيرا إلى مقتل اثنين منهما متأثرين بجروحهما الناجمة عن ضرب بمنجل والأخر لقي مصرعه رميا بالرصاص. ولم يعط البيان أية تفاصيل بشأن المهاجمين.
بدورها، أعربت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان جويس لوما عن غضبها إزاء الواقعة، ودعت السلطات في جنوب السودان إلى محاسبة المهاجمين.
وذكر البيان أن القتال نشب في بلدة “واو” بعد مقتل جنود حكوميين في أحد الفخاخ جنوب البلدة الأحد الماضي، موضحا أنه شوهد بعد ذلك جنود ودبابات ومعدات تتحرك في البلدة الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن مسئولين أمميين حذروا مرارا من أن جنوب السودان معرض لخطر الإبادة الجماعية بسبب تزايد وتيرة الحرب الأهلية في الأسابيع الأخيرة. ولقى ما لا يقل عن 50 ألف شخصا مصرعهم منذ بدء الصراع في ديسمبر عام 2013، كما خلق الصراع الدائر أكبر أزمة للمهاجرين في أفريقيا بنزوح ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة.
-
ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا
القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 15 متهما بعد السيطرة علي أحداث عنف وإشتباكات فى قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشتهم وفحصهم بمعرفة أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 12:36:35 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
منافسة شرسة على تنفيذ الربط الكهربائي «المصري - السعودي»
اتفق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك دوجان الرئيس الإقليمى لشركة “ABB” المتخصصة فى المعدات الكهربائية والآلات الصناعية والأنظمة ...Fri, 14 Apr 2017 09:42:36 GMT