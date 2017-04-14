أمر قائد عمليات محور الصابري ببنغازي،العميد إسماعيل عبد الغني اهويدي، باخلاء المنطقة المحيطة بالصابري وسط بنغازي تمهيدا لاقتحامها.

جاء ذلك في خطاب وجهه اهويدي إلى القادة العسكريين بالمحور، طلب منهم إخلاء المنطقة الواقعة خلف خط النار من المدنيين ومحيطها بـ500 متر في غضون أسبوع اعتبارا من أمس أبريل الجاري.

وأوضح اهويدي أن آوامر الإخلاء جاءت بناء على تعليمات من آمر غرفة عمليات الكرامة والخاصة بإخلاء منطقة اللثامة من المدنيين حفاظا على سلامتهم.