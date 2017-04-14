 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 04:44 مساءً
روابط سريعة
الجيش الليبي يخلي محيط منطقة الصابري ببنغازي من السكان
الجيش الليبي

الجيش الليبي يخلي محيط منطقة الصابري ببنغازي من السكان

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:13 م

أمر قائد عمليات محور الصابري ببنغازي،العميد إسماعيل عبد الغني اهويدي، باخلاء المنطقة المحيطة بالصابري وسط بنغازي تمهيدا لاقتحامها.
جاء ذلك في خطاب وجهه اهويدي إلى القادة العسكريين بالمحور، طلب منهم إخلاء المنطقة الواقعة خلف خط النار من المدنيين ومحيطها بـ500 متر في غضون أسبوع اعتبارا من أمس أبريل الجاري.
وأوضح اهويدي أن آوامر الإخلاء جاءت بناء على تعليمات من آمر غرفة عمليات الكرامة والخاصة بإخلاء منطقة اللثامة من المدنيين حفاظا على سلامتهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3