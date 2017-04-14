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غدا.. المصري يتسلم ستاد الاسماعيلية لمواجهة كمبالا سيتي بالكونفدرالية
المصري البورسعيدي

غدا.. المصري يتسلم ستاد الاسماعيلية لمواجهة كمبالا سيتي بالكونفدرالية

الجمعة، 14 ابريل 2017 04:13 م

يتسلم النادى المصرى بشكل رسمى إدارة ستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة العاشرة من صباح غد السبت، إستعداداً لمواجهة فريقه المرتقبة امام كمبالا سيتي الاوغندي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية لكرة القدم.
وسيقوم النادى البورسعيدى بموجب القرار الأمنى بالإشراف الكامل على إدارة ستاد الإسماعيلية.
يذكر أن المصرى يحتاج للفوز بهدفين أو أكثر على نظيره كمبالا سيتى الأوغندى لإستكمال مشواره فى البطولة الإفريقية.

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