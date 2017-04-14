أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد

نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...