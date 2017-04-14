أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحواذ السيارة صني على نسبة 53% من مبيعات نيسان بمصر، والبالغة في مصر 12 ألفًا و208 سيارات خلال 2016.

قال إيساو سيكوجوتشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت حرصت نيسان على مواصلة هيمنة طراز صني المُجمع محليًا على مبيعات سوق الملاكي في مصر.

وأكد سيكوجوتشي أن نيسان صني 2017 تضم العديد من مميزات التقنية المتقدمة، مثل تقنية المفتاح الذكي الذي يغلق ويفتح قفل كل من الأبواب والمساحة التخزينية للسيارة بمجرد ملامسة السيارة، كما تتميز بمحرك سعة 1500 سي سي ة الأربع أسطوانات يتمتع بالقوة والعزم، مما يساعد السيارة على التحرك في الطرق غير الممهدة، ويبلغ قوة المحرك 108 أحصنة بمعدل 6000 لفة في الدقيقة ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 134 نيوتن متر /4000 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 5 نقلات ليجعلها أقل استهلاكًا للوقود.

وتحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان بدءًا من نظام المكابح مانع الانغلاق ABS إلى جانب نظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا EBD والوسائد الهوائية الأمامية لحماية السائق والراكب الأمامي، كما تحتوي أيضًا على العديد من الكماليات مثل مرايا يمكن طيها كهربيًا بها إشارات جانبية، وفوانيس ضباب أمامية، كما يوجد بها زر تشغيل وإيقاف المحرك وتحتوي على جنوط سبور مقاس 15.

كانت سيارة نيسان صني المُجمعة محليًا حافظت على صدارتها لمبيعات السيارات اليابانية، بكونها أشهر سيارة سيدان عائلية في مصر، حيث نجحت في تحقيق مبيعات قياسية بلغت 12،208 وحدة خلال العام الماضي بحصة سوقية بلغت 28.9% لقطاع السيارات الملاكي المتوسطة، متفوقًا بذلك على منافسيها الذين حققوا مبيعات أقل من 10،000 وحدة.