فضيحة جديدة في يونايتد إيرلانيز عقرب يلدغ مسافر على متن طائرة أمريكية

وصف مسافر في رحلة تابعة لشركة يوتانيتد إيرلاينز الأميركية قصة لدغة من عقرب أثناء وجوده في مقصورة رجال الأعمال.

وكان ريتشادر بيل يسافر من مدينة هيوسن في ولاية تكساس إلى مدينة كالغاري الكندية، وفق ما أوردت “سكاي نيوز” الجمعة.

وأوضح “شعرت بوقوع شيء على رأسي وأمسكت به دون أن أدرك ما هو على الفور”، وذلك قبل أن يخبره جاره أن هناك عقربا ساما بين يديه.

وتابعت “حاولت إلقاء العقرب على الطبق أمامي، ثم حاولت مرة أخرى إبعاده فلدغني في إبهام يدي”.

واستطاع المسافر برفقة جاره القضاء لاحقا على العقرب، وتدخل طاقم الطائرة الذي نقل بقايا العقرب إلى مرحاض الطائرة.

وكانت شركة ” يونايتد إيرلاينز ” قد تعرضت قبل يومين إلى انتقادات واسعة بسبب فيديو سحل أحد الركاب أثناء طرده من مقعده.