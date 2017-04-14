أكد اللواء ممدوح عبد السلام مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مواجهة العناصر الإرهابية والقبض عليها تعتمد على المعلومة، مطالبا من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وإبلاغهم بأي معلومات.

وأشار ممدوح عبد السلام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة إلى أن الجماعات الإرهابية تهدد المواطنين في بعض المناطق لضمان عدم ابلاغهم الاجهزة الأمنبة، موضحا أن وزارة الداخلية بتوفر السرية لبيانات كل من يدلي بمعلومة عن العناصر المطلوبة.

وطالب بعمل إدارة للأمن في كل مؤسسة أو شركة للتحري ومراقبة العاملين بالشركات في حالة حدوث أي شبهات أو علامات تؤكد انتمائهم لجماعات إرهابية، مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الإرهابية المطلوبة يعملون كموظفين في بعض الشركات.