> مدبولى: استثمار 105 مليارات جنيه منذ بدء العمل منها 40 مليارا فى الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016

> ننفذ خطة العام المالى الحالى باستثمارات 37 مليار جنيه وهى الأضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالات المختلفة بالمدن الجديدة، منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وقال ​ الدكتور مصطفى مدبولي: منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 105 مليارات جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 74 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و22 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و5.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات، و1.5 مليار جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير: فى الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 40.4 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 28.8 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و8.3 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و700 مليون جنيه استثمارات الخدمات، و618 مليون جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول الخطة المنفذة لمشروعات الهيئة وأجهزتها للعام المالي 2016/2017، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تبلغ الخطة 37 مليار جنيه، وهى الأضخم فى تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة لـ3 مليارات جنيه للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، تم نهو تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 142 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 34 ألف وحدة أخرى ببعض المدن، والتى يجري طرحها وترسيتها، ومن المتوقع نهوها خلال العام المالى الحالى 2016/2017، وبالنسبة لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، يجرى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 31872 وحدة سكنية، وتنفيذ المرحلة الثانية بعدد 25032 وحدة سكنية، وبالنسبة لمشروعات الخدمات، تم تنفيذ 139 مبنى خدمياً، واستكمال تنفيذ 295 مبنى خدمياً، بجانب البدء فى تنفيذ 136 مبنى خدمياً ببعض المدن، والتى يجري طرحها وترسيتها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى 2016/2017.

وحول تفاصيل إنجازات هيئة المجتمعات منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2016، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مجال الإسكان، ساهمت المجتمعات العمرانية الجديدة فى اقتحام مشكلة الإسكان من خلال ما يتم تنفيذه من وحدات سكنية داخل تلك المجتمعات، حيث بلغ عدد الوحدات التى تم ويجرى تنفيذها بمعرفة الهيئة والجهات الأخرى بالمدن الجديدة حوالي 700 ألف وحدة سـكنية بمختلف المستويـات (اقتصادى – متوسط – فوق متوسط – قومى – اجتماعى) موزعة كالتالي: تم تنفيذ 501 ألف وحدة بمختلف المستويات وبمشروع الإسكان الاجتماعي، منها حوالي 97 ألف وحدة تم نهوها من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، ويجرى تنفيذ 142 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وبالنسبة لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، يجرى تنفيذ 56904 وحدات سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع، وفى مجال الخدمات، تم ويجرى تنفيذ حوالى 1996 مبنى خدمياً باستثمارات حوالى 4.8 مليار جنيه.

وأضاف: فى مجال البنية الأساسية، بالنسبة لمشروعات مياه الشرب، تم تنفيذ 36 محطة مياه بإجمالى تصرفات 4.8 مليون م3/يوم، ويجرى تنفيذ وتوسعة 6 محطات تنقية مياه بتصرف 1.65 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات مياه بطول نحو 14.1 ألف كم.ط، ويجرى تنفيذ شبكات مياه بطول نحو 3 آلاف كم.ط، وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، تم تنفيذ 35 محطة معالجة، وبرك أكسدة، ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.9 مليون م3/يوم، ويجرى تنفيذ وتوسعة 7 محطات معالجة بسعة 194 ألف م3/يوم، وكذا يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لإنتاج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 9.1 ألف كم.ط، ويجرى تنفيذ شبكات صرف صحى بطول نحو ألفى كم.ط.

وأشار المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بالهيئة، إلى أنه فى مجال الكهرباء، تم تنفيذ 44 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة 4340 ميجاوات، ويجرى تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء، وتم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 59.8 ألف كم.ط، ويجرى تنفيذ شبكات كهرباء بطول 4 آلاف كم.ط، وفى مجال الطرق، تم مد شبكات طرق بطول 8.7 ألف كم.ط، ويجرى تنفيذ شبكات طرق بطول ألفى كم.ط، وفى مجال الاتصالات، تم مد شبكات اتصالات بطول 10.7 ألف كم.ط، وجرى تنفيذ شبكات اتصالات بطول ألفى كم.ط.