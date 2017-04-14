أظهرت مجموعة صور تناقلته وسائل الإعلام لحظات مرعبة لثعبان يظهر فجأة من خلف باب ويهاجم رجلا في أحد أحياء تايلاند.

وتبين الصور، أفعى الفأر وكأنها تطير في الهواء، عندما كان أحد العملاء بصدد فتح باب مقهى إنترنت في حي ويست تشاي تشان، في محافظة أنغ ثونغ التايلندية.

وأقدمت الأفعى على عض الرجل بشكل مفاجئ حيث سقط الأخير أرضا في محاولة للتخلص من الحيوان الزاحف، وهو ما أثار الذعر داخل مقهى الإنترنت.

وتظهر زاوية مختلفة للصور الثعبان وهو يقفز من وحدة تخزين خارج المقهى باتجاه الباب مباشرة - وفقا لما نشرته روسيا اليوم.

وتعرف أفعى الفأر بأنها غير سامة، حيث تقتل فريستها عن طريق الالتفاف حولها وخنقها، ويشير اسمها إلى أنها تقتات على الفئران، فضلا عن أنها تتغذى بأنواع أخرى من القوارض والثدييات الصغيرة، والطيور والسحالي وهي بارعة في التسلق.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأفاعي غير قاتل أو سام إلا أن التجربة كانت مرعبة بشكل كبير بالنسبة للرجل وللحاضرين في المكان.