تقدم مجلة لها، لكي عزيزيتي المرأة، خلطة منزلية للتخلص من قشرة الشعر في أسبوع واحد فقط، حيث تعتبر القشرة من أصعب المشاكل التي تصيب الشعر وفروة الرأس، ويصعب التخلص منها.

في هذا السياق، نكشف لكم عن وصفة منزلية وبسيطة للتخلص من القشرة في أسبوع.

وتكمن هذه العملية في استخدام البقدونس، الذي يساعد الجذور على التخلص من القشرة.

طريقة الاستخدام :

ضعي كوباً من البقدونس المفروم داخل ماءٍ مغلي، وضعيه جانباً ليبرد، ثمّ طبّقيه على فروة رأسك ودلّكيها لمدّة 15 دقيقة.

وأخيراً، لا تنسي غسل شعرك بالمياه الباردة.

أعيدي الكرّة لمدة أسبوع على الأقل للتخلص من القشرة.