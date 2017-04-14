ذكرت صحيفة “ديلى ستار” البريطانية اليوم، تسريبات حول اعتزام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إرسال 150 ألف جندى لسوريا فى إطار جهوده لهزيمة تنظيم داعش، واستعراض القوة أمام روسيا.

وأضافت الصحيفة أن تلك المزاعم نشرها المدون والباحث مايك سيرنوفيتش، بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى “هربرت ماكماستر” كان يخطط لإرسال 150 ألف جندى لسوريا.

بينما استطردت الصحيفة أن مصدرين داخل البيت الأبيض ذكروا لمحلل سيسى بموقع “بلومبرج” الأمريكى أن الرقم الحقيقى يتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف جندياً.

وأكدّت التسريبات أن الجنرال ماكماستر يضغط على ترامب لاتخاذ موقف حاسم وغزو سوريا فى استعراض كاسح للقوة أمام داعش وروسيا.

كما تزعم مناقشة خطط حول شراكة محتملة مع المقاتلين الأكراد بسوريا ضد داعش، وأكّد الجنرال الأمريكى المتقاعد “جاك كين”، المقرب من هربرت ماكماستر، أن الحرب البرية هى الطريق الوحيد لهزيمة داعش ونجاح أمريكا بسوريا، وعقد تحالف برى للسيطرة على الرقة وتطهير منطقة نهر الفرات بطول الحدود العراقية.

وذكر المصدر أن الأمر متروك لترامب بالمجازفة حول بدء حرب عالمية ثالثة بسوريا بإرسال 50 ألف جندى على الأرض، مضيفاً أن هذا الرقم قد يزداد فى حالة وقوع خسائر، حينما تدخل الحرب العالمية بالوكالة مرحلتها الأخيرة.

وتأتى تلك التسريبات بعد أسبوع من إطلاق مدمرتى البحرية الأمريكية 59 صاروخ توماهوك تجاه قاعدة “الشعيرات” السورية الجمعة الماضى، وسط توترات دولية.

كما استعرض ترامب القوة ضد داعش بأفغانستان بإلقاء أقوى قنبلة غير نووية “أم القنابل” مستهدفة شبكة أنفاق داعش.

وأرسل الرئيس الأمريكى أسطول بحرى بقيادة حاملة الطائرات كارل فينسون للسواحل الكورية، وسط تهديدات بضرب المنشآت النووية لكوريا الشمالية.

