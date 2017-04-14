ترامب يخطط لإرسال 150 ألف جندي إلى سورياالجمعة، 14 ابريل 2017 02:53 م
ذكرت صحيفة “ديلى ستار” البريطانية اليوم، تسريبات حول اعتزام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إرسال 150 ألف جندى لسوريا فى إطار جهوده لهزيمة تنظيم داعش، واستعراض القوة أمام روسيا.
وأضافت الصحيفة أن تلك المزاعم نشرها المدون والباحث مايك سيرنوفيتش، بأن مستشار الأمن القومى الأمريكى “هربرت ماكماستر” كان يخطط لإرسال 150 ألف جندى لسوريا.
بينما استطردت الصحيفة أن مصدرين داخل البيت الأبيض ذكروا لمحلل سيسى بموقع “بلومبرج” الأمريكى أن الرقم الحقيقى يتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف جندياً.
وأكدّت التسريبات أن الجنرال ماكماستر يضغط على ترامب لاتخاذ موقف حاسم وغزو سوريا فى استعراض كاسح للقوة أمام داعش وروسيا.
كما تزعم مناقشة خطط حول شراكة محتملة مع المقاتلين الأكراد بسوريا ضد داعش، وأكّد الجنرال الأمريكى المتقاعد “جاك كين”، المقرب من هربرت ماكماستر، أن الحرب البرية هى الطريق الوحيد لهزيمة داعش ونجاح أمريكا بسوريا، وعقد تحالف برى للسيطرة على الرقة وتطهير منطقة نهر الفرات بطول الحدود العراقية.
وذكر المصدر أن الأمر متروك لترامب بالمجازفة حول بدء حرب عالمية ثالثة بسوريا بإرسال 50 ألف جندى على الأرض، مضيفاً أن هذا الرقم قد يزداد فى حالة وقوع خسائر، حينما تدخل الحرب العالمية بالوكالة مرحلتها الأخيرة.
وتأتى تلك التسريبات بعد أسبوع من إطلاق مدمرتى البحرية الأمريكية 59 صاروخ توماهوك تجاه قاعدة “الشعيرات” السورية الجمعة الماضى، وسط توترات دولية.
كما استعرض ترامب القوة ضد داعش بأفغانستان بإلقاء أقوى قنبلة غير نووية “أم القنابل” مستهدفة شبكة أنفاق داعش.
وأرسل الرئيس الأمريكى أسطول بحرى بقيادة حاملة الطائرات كارل فينسون للسواحل الكورية، وسط تهديدات بضرب المنشآت النووية لكوريا الشمالية.
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
منافسة شرسة على تنفيذ الربط الكهربائي «المصري - السعودي»
اتفق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك دوجان الرئيس الإقليمى لشركة “ABB” المتخصصة فى المعدات الكهربائية والآلات الصناعية والأنظمة ...Fri, 14 Apr 2017 09:42:36 GMT
-
تعليقاً على توفير أدوية «منع الحمل».. إعلامي: «خدوا بالكوا الغلطة بجون»
علق الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية، ساخرا على قرار توفير أقراص مستحضر دوائي لـ”منع الحمل” بسعر 70 قرشًا للشريط ...Fri, 14 Apr 2017 07:42:09 GMT