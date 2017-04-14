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الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ ..الاثنين
الخطوط الجوية الصينية

الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ ..الاثنين

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:48 م
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ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة في نبأ عاجل لها أن الخطوط الجوية الصينية أعلنت تعليق الرحلات بين بكين وبيونغ يانغ اعتبارا من الاثنين المقبل.

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