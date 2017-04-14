قدم الرئيس الإيراني “حسن روحاني” طلبا رسميا بالترشح للإنتخابات الرئاسية وبذلك سيخوض منافسة قوية مع الممثل النهائي للمبدئيين حيث سيتم إنتخابه من بين 5 أسماء في وقت لاحق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن باب التسجيل قد فتح قبل اربعة أيام وسيستمر حتى يوم غد السبت وكان الخبر اللافت في التسجيل هو تقدم الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد بالتسجيل ما أثار ضجة اعلامية في وسائل الاعلام الايرانية والاقليمية.

وتستمر عملية التسجيل في مقر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية لمدة خمسة أيام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً