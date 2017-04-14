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خبير عسكري: يجب دراسة «الأمن الوقائي» بالمدارس
العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية
العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

خبير عسكري: يجب دراسة «الأمن الوقائي» بالمدارس

الجمعة، 14 ابريل 2017 03:12 م
محيط - خالد الريس

أشاد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، بعودة دراسة التربية العسكرية بالمدارس لتربية الأجيال على حب الوطن وفخر الزي العسكري وأن الشهادة أرقى شيء في الدنيا، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة تظن أنه “لا حروب أخرى”.
وقال سمير راغب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الجمعة: “الحرب على الإرهاب لا تقل صعوبة وضراوة عن حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وأن الضابط والجندي وضابط الصف الموجودين في سيناء والوادي لا يقلون بطولة عن من عبر القناة”.
وشدد على ضرورة أن يتم عمل حشد معنوي للشعب في الحرب ضد الإرهاب من قبل الإعلام، مشيرا إلى أن القوات المسلحة حققت انجازات غير مسبوقة في الحرب ضد الإرهاب خلال الـ3 سنوات الماضية.
وطالب راغب بدراسة مناهج تعليمية عن الأمن الوقائي بالمدارس والجامعات وتوعية الطلاب عن طرق تجنيد الإرهابيين.

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