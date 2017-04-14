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ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا
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ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:31 م
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القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 15 متهما بعد السيطرة علي أحداث عنف وإشتباكات فى قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشتهم وفحصهم بمعرفة أجهزة البحث المختصه.

كان اللواء فيصل دويدار مدير الأمن، تلقي إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد أن الأهالي من المسلمين، لاحظوا تجمعات لأقباط يعتزمون الصلاه وإقامة طقوس كنسية داخل منزل دون الحصول علي تصريح، ما أدي إلي حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وحدث تراشق بالطوب والحجارة، فإنتقلت أجهزة الأمن لمنع تفاقم الأمور، وأثناء السيطرة علي الأحداث أصيب لواء شرطة مجدي “ش” بحالة إجهاد وتم نقله لمستشفي المطرانية لتلقي العلاج اللازم،

و تجددت المناوشات، بعد قام شخص يدعي دانيال”م” 28 سنة، فلاح، تم ضبطه، بإشعال النيران في 4عشش تستخدم كحظائر ماشيه، تقع علي أطراف القرية، وتبين أنها ملك كل من، عيسي صاروفيم، موريس بطرس، مجدي منير، وحمدي أمين محمدين وشقيقه.

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