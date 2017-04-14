أطلقت Tod’s مجموعة حصرية للأحذية النسائية للشرق الأوسط.

وتكمل هذه الأحذية تشكيلة منتجاتها، وهي تضمّ حذاء Gommini الشهير، والذي يمثل رمز العلامة التجارية بشكله الفريد والمصنوع في إيطاليا، والصنادل، والجوارب والأحذية الرياضية، بالإضافة إلى حقيبة Sella وحقيبة Double T والمنتجات الجلدية الصغيرة.

ووفقا لمجلة لها، فإن العنصر الأساسي الذي يميز أياً من أكسسوارات «تودز» Tod’s هو طريقة التصميم الفريدة والمبتكرة، حيث تخضع الجلود لعملية اختيار دقيقة جداً في أفضل المدابغ حول العالم، كما وأن جميع مراحل التصنيع تُدار بأيدي حرفيين إيطاليين.