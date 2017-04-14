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تفاصيل هروب «باسم يوسف» من مصر
باسم يوسف

تفاصيل هروب «باسم يوسف» من مصر

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:37 م

كشف الإعلامي الساخر، باسم يوسف، عن أسباب رحيله من مصر، وانتقاله للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال يوسف، في حوار مع شبكة “سي إن إن”، إنه لم يتمكن من وداع أبيه، قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة؛ خوفاً من ملاحقته أمنياً.

وأضاف: “وأنا في طريقي إلى المطار، كنت أفكر أنه وقبل سنتين، كنت أكبر اسم في هذا البلد، والآن متجه للهرب.. للفرار بحياتي”.

وتابع باسم يوسف: “أتذكر كيف عدت إلى منزلي، وأحضرت حقيبتين، وضعت فيهما كل ما يمكنني حمله”.

وأشار يوسف، إلى أنه مر بمنزل والده، في طريقه للمطار، وقام بمكالمته عبر الهاتف، قائلاً له: “إنني مغادر الآن، أنا آسف، وأعتقد أنني سأراك لاحقاً”.

وأوضح اإعلامي الساخر، أنه قرر أن يعيش في أمريكا، وأن يبدأ من الصفر، حيث يتحدث مع أشخاص مختلفين، وبلغة مختلفة.

واستطرد: “الأمر مثير للاهتمام، ولكنه مثير للخوف في بعض الأحيان، أعتقد أن هذه المخاوف يواجهها أي مواطن أمريكي؛ حول هل يمكنني النجاح أم لا؟”.

وأعلن باسم يوسف، أنه يأخذ الآن دروساً للتقوية والتمثيل، وأحياناً يقوم بدبلجة أصوات كرتونية.

يذكر  أن يوسف، يعيش مع عائلته كمهاجر في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وله كتاب جديد يدعي “revolution for dummies”، بالإضافة إلى وثائقي عن حياته في مصر.

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