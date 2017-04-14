شجب أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نعت نظيره السوري بشار الأسد بـ”الحيوان”، مشيرا إلى أنه لا يتوجب على المرء نعت الآخرين بصفاته.

وفي حديث نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، قال سوسان في إشارة ضمنية لترامب: “إذا كنت حيوانا، فهذا لا يخولك الاعتقاد بأن الجميع كذلك”.

وجدد سوسان التأكيد على أن الأسد رئيس شرعي انتخبه الشعب السوري الذي يحق له وحده تقييم الرئيس السوري، لا لترامب.

وفي إطار الرد السوري على توصيف ترامب، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا في نيويورك يوم أمس: “الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذه التصريحات. شيء يرثى له أن نسمع مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي. أشعر حقا بالخزي”.