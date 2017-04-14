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مقتل إسرائيلية في عملية طعن بالقدس
الشرطة الاسرائيلية

مقتل إسرائيلية في عملية طعن بالقدس

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:20 م

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن امرأة اسرائيلية تم تنفيذ عملية طعن ضدها صباح اليوم، وتوفيت في القدس.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية رجلا، قالت إنه فلسطيني، أقدم على طعن امرأة إسرائيلية داخل قاطرة في القطار الخفيف البلدي، وأصابها بجروح وصفت بأنها حرجة.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن الشرطة اعتقلت الرجل و لم يتم إطلاق النار عليه وهو ليس جريحا.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه بتنفيذ عملية الطعن هو رجل في السابعة والخمسين من عمره، من سكان القدس الشرقية ويعاني من مشاكل نفسية.

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