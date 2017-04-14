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إنهاء أزمة «الصيادين المصريين» في السعودية
وزارة الخارجية المصرية

إنهاء أزمة «الصيادين المصريين» في السعودية

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:15 م

أكد القنصل العام حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة، أن القنصلية العامة نجحت في إنهاء الخلاف بين الكفيل السعودي و6 صيادين مصريين من منطقة البرلس بكفر الشيخ، حيث تم دعوة الكفيل والصيادين إلى مقر القنصلية العامة بجدة، وتم التوصل لاتفاق على إنهاء المشكلة بين الطرفين، وقام الكفيل بإصدار تأشيرات الخروج النهائي للمواطنين، وعاد الصيادون بالفعل إلى أرض الوطن.

جاء ذلك في استجابة سريعة لمناشدة نقابة الصيادين لوزارة الخارجية للتدخل الفوري لحل مشكلة ستة صيادين مصريين من منطقة البرلس بكفر الشيخ مع كفيلهم بالمملكة العربية السعودية، وفى ضوء التوجيهات المستديمة لوزير الخارجية برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم.

تجدر الإشارة إلى أن القنصل العام فور علمه بأزمة الصيادين الستة كان قد قام بتشكيل فريق عمل للتدخل السريع من كل من القنصل المسئول عن شئون المواطنين والمستشار العمالي والمستشار القانوني، حيث قام الفريق بالتوجه إلى محل عمل الصيادين فى محافظة الليث غرب المملكة العربية السعودية للوقوف على حالتهم وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقنصلي لهم.

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