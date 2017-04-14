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الجمعة 14 ابريل 2017 09:06 مساءً
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الكرملين: موسكو على استعداد لاستئناف التنسيق مع واشنطن في سماء سوريا
قصر الكرملين

الكرملين: موسكو على استعداد لاستئناف التنسيق مع واشنطن في سماء سوريا

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:06 م

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة ، أن موسكو على استعداد لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن حول التنسيق معها لتفادي وقوع حوادث في سماء سوريا.
وفي معرض إجاباته عن أسئلة الصحفيين بشأن الشروط التي تريد موسكو من واشنطن تنفيذها لاستئناف التعاون والتنسيق في سوريا الذي علقته روسيا احتجاجًا على الهجوم الصاروخي الأمريكي الأخير على قاعدة الشعيرات الجوية السورية قرب مدينة حمص، كشف بيسكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - :”شرط التفاهم ألا تتكرر في المستقبل تصرفات غير متوقعة من الجانب الأمريكي”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون - خلال زيارته الأخيرة لموسكو - أن روسيا مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم التي علقت موسكو العمل بها عقب الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

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