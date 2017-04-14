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العميد والصقر والثعلب في تشكيل مصر أمام أساطير العالم
حسام حسن

العميد والصقر والثعلب في تشكيل مصر أمام أساطير العالم

الجمعة، 14 ابريل 2017 02:06 م
متابعات

وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عددا من الأسماء لنجوم مصر المعتزلين للمشاركة فى ودية أساطير العالم، المرجح إقامتها فى شهر يوليو المقبل، وتخصص دخلها لصالح أسر ضحايا العمل الإرهابى والانفجار، الذى تعرضت له كنيستا طنطا والإسكندرية وأسفرت عن الكثير من الوفيات والمصابين.

وتم الاستقرار على عدد من نجوم الكرة المصرية للمشاركة فى الودية، وسيتم مخاطبتهم خلال الفترة المقبلة فى حالة إنهاء الاتفاقات على ودية نجوم العالم على رأسهم أحمد حسن عميد لاعبى العالم والتوأم إبراهيم وحسام حسن وحازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق وهانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين وعبد الظاهر السقا نجم مصر السابق.

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