أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تقدم بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قرار بتخصيص مقر وزارة الإعلام الكائن بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمجلس.

واعترض مكرم محمد أحمد فى مذكرته، على تصرف الإعلامى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نتيجة سيطرته على مقر وزارة الإعلام، مبديا انزعاجه الشديد من سيطرة الهيئة الوطنية للإعلام على مقر الوزارة، قائلاً: “هذا المقر حسب القانون من حق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك لكون المجلس هو المشرف العام على الهيئتين والنقابتين باختصاصات وصلاحيات وزير الإعلام وبالتالى من غير المقبول أن يفرض أحد سيطرته على المكان فهو ملك للدولة وليس ملك لأشخاص”.

وتابع مكرم:”عقدنا اجتماع استثنائى بشكل ودى فى وجود حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك للتعارف بين ممثلو الهيئات للتنيسق على طبيعة العمل خلال الفترة المقبلة ثم فوجئنا فى اليوم الثانى أن الهيئة الوطنية للإعلام تسيطر على مقر وزارة الإعلام القديم، هذا الأمر غير مقبول ونرفض مبدأ القوة والفتونة وعلى الحكومة أن تتدخل لحل هذه الأشكالية”.

واختتم مكرم محمد احمد مذكرته قائلا: “القانون يخول لنا كافة مهام اختصاصات وزارة الإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة لا تملك غير قائمة شخصيات عينت بقرار من رئيس الجمهورية وليس لديها جهاز إدارى”.