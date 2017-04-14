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التحالف العربي: لن نسمح بأن يكون «الحوثيين» جزءاً من الحل
المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري

التحالف العربي: لن نسمح بأن يكون «الحوثيين» جزءاً من الحل

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:51 م

قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن التحالف منح أكثر من 6 آلاف تصريح لجهات دولية ترغب في زيارة اليمن، وبعض المنظمات تصدر تقارير وهي غير متواجدة هناك.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، والمذاع عبر فضائية “الإخبارية السعودية”، أن سياسة حصار الميليشيات في اليمن تؤدى إلى نتائج فعالة، منوهًا إلى أنهم لن يقبلوا بأي أفكار رمادية تجعل الانقلابيين الحوثيين جزء من الحل في اليمن.

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