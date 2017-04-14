التحالف العربي: لن نسمح بأن يكون «الحوثيين» جزءاً من الحلالجمعة، 14 ابريل 2017 01:51 م
قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن التحالف منح أكثر من 6 آلاف تصريح لجهات دولية ترغب في زيارة اليمن، وبعض المنظمات تصدر تقارير وهي غير متواجدة هناك.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، والمذاع عبر فضائية “الإخبارية السعودية”، أن سياسة حصار الميليشيات في اليمن تؤدى إلى نتائج فعالة، منوهًا إلى أنهم لن يقبلوا بأي أفكار رمادية تجعل الانقلابيين الحوثيين جزء من الحل في اليمن.
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
منافسة شرسة على تنفيذ الربط الكهربائي «المصري - السعودي»
اتفق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك دوجان الرئيس الإقليمى لشركة “ABB” المتخصصة فى المعدات الكهربائية والآلات الصناعية والأنظمة ...Fri, 14 Apr 2017 09:42:36 GMT
-
تعليقاً على توفير أدوية «منع الحمل».. إعلامي: «خدوا بالكوا الغلطة بجون»
علق الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية، ساخرا على قرار توفير أقراص مستحضر دوائي لـ”منع الحمل” بسعر 70 قرشًا للشريط ...Fri, 14 Apr 2017 07:42:09 GMT