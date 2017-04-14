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بركات ونيدفيد في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان.. واستبعاد متعب ومؤمن وجمعة
عمرو بركات

بركات ونيدفيد في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان.. واستبعاد متعب ومؤمن وجمعة

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:41 م
متابعات

اختار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، 22 لاعبا لمواجهة أسوان يوم الأحد المقبل بالدورى الممتاز، وجاءت القائمة كالتالى:

شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوى وأحمد فتحى ومحمد نجيب وسعد سمير وعلى معلول ورامى ربيعة وحسام غالى ومحمد هانى وحسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأجايى وميدو جابر وكوليبالى وأحمد حمودى وعمرو جمال وكريم نيدفيد وصبرى رحيل وعمرو بركات.

واستبعد الجهاز الفنى كلا من مؤمن زكريا وعماد متعب وحسين السيد وباسم على وأكرم توفيق وصالح جمعة.

كان إكرامى قد تعرض لإصابة خفيفة أثناء مشاركته فى مران اليوم وغادر المران، ولكن الجهاز الطبى قام بفحص الحارس الدولى وأكد سلامته وقدرته للتواجد فى لقاء الأحد أمام أسوان.

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