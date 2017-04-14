أكد ناصر حاج منصور مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، أن نتائج التحقيقات الأولية لـ”الغارة الجوية الخاطئة ” لقوات التحالف الدولي التي قصفت “قوات سوريا الديمقراطية”، استبعدت شبهات حدوث “تأمر أو القصف العمد”، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين قوات “سوريا الديمقراطية” والتحالف الدولي.

وأشار حاج من خلال مداخلة هاتفية لقناة “فرانس 24” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن التحقيقات التي يجريها التحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية” تأتي كمحاولة لتلافي أي أخطاء خلال العمليات المستقبلية لاستهداف الجماعات الإرهابية، معلنا أن المعركة مع “داعش” طويلة.

وكانت طائرات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد قتلت 18 شخص من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” عن طريق الخطأ، بجنوب مدينة الطبقة السورية.