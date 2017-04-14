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الجمعة 14 ابريل 2017 01:36 مساءً
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موقع أفريقي يروج لاتفاق جديد لتقسيم مياه النيل
السيسي في لقاء مع فوكس نيوز

موقع أفريقي يروج لاتفاق جديد لتقسيم مياه النيل

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:36 م
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روج موقع “أول افريكا” المهتم بالشئون الأفريقية إلى اتفاق جديد بين دول حوض النيل لتقسيم حصة كل منهم من المياه وحل أزمة حقوق الدول.

ودعا الموقع، اليوم الجمعة، مصر إلى الانضمام للآراء المتفق عليها حول الاستخدام المشترك لمياه النيل، على اعتبار أن هناك 11 دولة لديها حق مشروع في المطالبة بمياه النيل، وهم إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وأوضح أن نهر النيل يمثل الحياة بالنسبة لمصر، وهو ما يبرر استعدادها للقيام بأي فعل مقابل الحفاظ على حصتها منه وفقا لاتفاقيتي 1929 و1952 مع بريطانيا.

وقال: إن دول حوض النيل الأخرى باتت تشعر بحقها في الحصول على حصة مساوية لحصة مصر من مياه النيل، وهو خلاف لا يمكن معالجته إلا باتفاق جديد لتقسيم الحصص بين الدول، والاستعاضة به عن الاتفاقيات الاستعمارية، على حد وصفه، وهو ما سيعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتابع: “عدم موافقة مصر على الاتفاق يدفع الدول الأخرى لاتخاذ قرارات أحادية مثل قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة دون مشاورة مصر”.

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