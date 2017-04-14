قدم العديد من المشاهير من ذوي الأصول الأرمينية،من بينهم تجمتا تليفزيون الواقع كيم وكورتني كارداشيان، دعمهم هذا الأسبوع لفيلم “ذا بروميس” أو “الوعد”، الذي تدور أحداثه حول مذابح المسيحيين الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في تركيا.

ويطرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة يوم 21 أبريل، وهو من بطولة أوسكار أيزاك الذي يلعب دور طالب طب أرميني وكريستيان بيل الذي يجسد شخصية مراسل صحفي أميركي ويقعان في حب المرأة نفسها.

ويتطور مثلث الحب مع دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب وهو ما أعقبته مذابح المسيحيين الأرمن عام 1915.

وانضمت المغنية شير، ووالدها أمريكي من أصل أرميني، إلى نجمتي تلفزيون الواقع كيم وكورتني كارداشيان في العرض الأول للفيلم.

وقالت شير عن المذبحة “هناك أمر يتعلق بالناس حين لا يعتبرون غيرهم بشرا ثم ينظرون إليهم على أنهم أشياء ومن ثم يفعلون بهم أي شيء.”

وقالت الممثلة أنجيلا سارافيان التي تلعب دور زوجة أيزاك في الفيلم وهي من أصول أرمينية إن الدور يمسها شخصيا.

وأضافت “أجداد أجدادي فروا إلى سوريا، حلب، لينجوا بحياتهم وينشئوا عائلة، واليوم يرحل الناس من سوريا.. من حلب إلى أماكن أخرى حتى يعيشوا.”

ومضت قائلة “مرت 100 عام وما زال هذا يحدث .