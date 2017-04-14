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خبير بالعلاقات الدولية: مصر تدافع عن مصالح الشعب السوداني .. وهناك من لا يريد الخير بين البلدين
السيسي والبشير خلال اجتماع سابق
السيسي والبشير خلال اجتماع سابق

خبير بالعلاقات الدولية: مصر تدافع عن مصالح الشعب السوداني .. وهناك من لا يريد الخير بين البلدين

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:28 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، أن مصر لديها مبادئ عامة تحكم سياساتها الخارجية قائمة على رفض التدخل في شئون الدول الداخلية ورفض التأمر على الدول واتخاذ المواقف الغير معلنة، منتقدا ما تردد حول موافقة مصر على تمديد العقوبات على السودان بمجلس الأمن.
وقال أيمن سمير من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة: “السودان دولة شقيقة وجارة ومن الدول التي لها وضعية خاصة في السياسة المصرية الخارجية، فمصر دائما تدافع عن حقوق الشعب السوداني ومصالحه في المحافل الدولية”، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا لتخفيف قرار تمديد العقوبات على السودان الذي صدر من مجلس الأمن في فبراير الماضي بالتنسيق مع البعثة الأممية السودانية.
وأعرب عن حزنه واستيائه من استغلال بعض الجهات السودانية لبعض الأحداث لتشويه العلاقات المصرية السودانية، مؤكدا “أن هناك بعض الأشخاص في العديد من القطاعات لا تريد الخير للعلاقات المصرية السودانية”.
وانتقد اتخاذ السودان لقرار وجوب حصول المصريين على تأشيرة لدخول السودان، واصفا إياها بأنها “خطوة غير مقبولة شعبيا”.
وكانت “الخارجية” المصرية قد نفت أن يكون مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن قد طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان.

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