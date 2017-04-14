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إحباط تهريب ترامادول داخل «شامبو» في مطار القاهرة
مطار القاهرة‎

إحباط تهريب ترامادول داخل «شامبو» في مطار القاهرة

الجمعة، 14 ابريل 2017 01:22 م
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة العميد زينهم الشورى، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من عقار «الترامادول» المخدر إلى الرياض.

وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الرياض، اشتبه رجال التأمين في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على أقراص مخدرة، حيث حاول إخفائها داخل كيس بلاستيكي داخل زجاجات شامبو وقد وزنت المضبوطات ١،٨٧٨ جرام.

وعلى الفور أمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراكب.

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