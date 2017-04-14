على طريقة المطاعم الأمريكية السريعة، قررت كنيسة في الولايات المتحدة توفير “خدمة سريعة” للصلوات بمناسبة يوم الجمعة الحزينة.

وللمرة الثالثة على التوالي، ستقوم كنيسة “لويزيانا أفينيو يونايتد” بتوفير الصلاة للمارين بسياراتهم أمام الكنيسة، في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ووفقا لموقع فوكس نيوز، أفاد القس “روبرت جونسون” أن الهدف من توفير خدمة الصلاة السريعة، هو الوصول للشريحة التي لا تذهب للكنيسة من الناس.

وقال جونسون: “بدأنا بتوفير الصلاة السريعة، لأننا اكتشفنا أن عدد الحاضرين للكنيسة قليل جدا في منطقتنا، لأننا نقع بالقرب من الطريق السريع”.

ووصل عدد السيارات التي قدمت أمام الكنيسة للصلاة 100 سيارة العام الماضي، ويأمل جونسون أن يتضاعف العدد هذا العام.