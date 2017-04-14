أصدر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أوامر بإخلاء فوري للعاصمة بيونج يانج؛ بسبب الخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر أون، سكان العاصمة بيونج يانج، بمغادرة المدينة على الفور؛ ما أثار مخاوف من استعداده لحرب قريبة؛ حسب صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية.

وأفادت صحيفة “برافدا” الروسية، بإجلاء نحو 600 ألف شخص من العاصمة على وجه السرعة.

وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، مخاوف من تصرف متهور قريب لزعيم كوريا الشمالية، بعد أشهر من تعمده إجراء تجارب نووية.

وقال الخبير، أيدين ميختييف، لصحيفة “برافدا”: إن الوضع يمكن أن يتفاقم يوم 15 أبريل،عندما ستقوم كوريا الشمالية بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

يذكر أن كيم جونج أون قد أشرف يوم الخميس على مناورة نفذتها قوة من الوحدات الخاصة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي.

وأفاد بأنه شاهد من نقطة مراقبة إنزال طائرات خفيفة لقوات خاصة.

وكانت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ قد أمرت حاملة الطائرات كارل فنسون والقطع البحرية القتالية التي ترافقها بالتوجه نحو شبه الجزيرة الكورية، بهدف احتواء الخطر الكوري الشمالي.