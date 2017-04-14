«الزراعة» تتوعد المتلاعبين في حصص أسمدة المزارعينالجمعة، 14 ابريل 2017 12:58 م
قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقًا على توفير 450 ألف طن أسمدة وإلزام 7 شركات بتوريد حصتها للجمعيات، قائلا: إن الوزارة حريصة على إيصال كافة الأسمدة للمزارعين.
وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن هناك إجراءات للتعامل مع أى تلاعب في حصص الأسمدة التى تصل للمزارعين.
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