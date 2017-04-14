قال اللواء مهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات: إن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تؤكد هبوط أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع السيارات بالسوق المصرية شهدت زيادة في القترة الأخيرة.

وأضاف مصطفى، في حواره لبرنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، أن زيادة المنتج المحلى سيكون له أثر إيجابي في هبوط أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر بها صناعة مكونات سيارت على مستوى عال من الجودة، وبعضها يصدر والبعض قابل للتصدير مستقبلًا في حال تحقيق الشروط التصديرية فيما يتعلق بالأسعار والجودة.