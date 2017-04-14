أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك تناقضات كثيرة في الروايات حول ضرب مدينة إدلب السورية بـ”الكيماوي”، لافتًا إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبق أن صرّحت بأنه تم تدمير كل الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري برئاسة بشار الأسد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والسوري، عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير كل المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية، وموسكو ترغب فى أن يكون التحقيق في هجوم خان شيخون دوليًّا؛ لضمان نتائجه، متابعًا أن الولايات المتحدة لن تقبل أن يتم إجراء تحقيق دولي نزيه في هجوم خان شيخون وقصف مطار الشعيرات.