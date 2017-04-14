أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال المرحلة التي تم البدء بها منذ 10 أشهر، واصفا هذا بـ”الانجاز”.

وأشار يونس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن الوحدات السكنية تتراوح مساحاتها بين 110 متر إلى 180 متر بمستوى تشطيب فاخر، مضيفا أنه سيتم البدء في تنفيذ الإسكان الاجتماعي ليستفيد منها موظفي الوزارات المختلفة التي ستنتقل بالعاصمة.

وأعلن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الحجز عقب رصف الطرق وتجهيز المرافق.