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صحيفة: واشنطن طلبت سحب «الخبراء المصريين» من سوريا
الطيران المصري

صحيفة: واشنطن طلبت سحب «الخبراء المصريين» من سوريا

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:40 م

كشفت مصادر، عن أن القاهرة، تلقت تحذيرات من واشنطن، قبل توجيه الضربة العسكرية الأمريكية لقاعدة “الشعيرات الجوية”، التابعة للنظام السوري، بضرورة سحب خبرائها العسكريين، الذين يقدّمون دعماً فنياً لقوات بشار الأسد؛ حسب زعمها.

وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، إن دوائر عسكرية أمريكية رسمية، أبلغت نظيرتها المصرية بشكل تحذيري، بضرورة سحب أي عناصر مصرية في عدد من القواعد الجوية السورية، التابعة لنظام بشار الأسد، من دون إبداء أسباب.

وأوضحت المصادر، أن القاهرة لم تكن على علم مسبق بالضربة التي وجّهتها الولايات المتحدة، بـ59 صاروخ “توماهوك”، لقاعدة الشعيرات، والتي جاءت كرد على مجزرة “خان شيخون”، التي استخدمت فيها قوات الأسد، الأسلحة الكيميائية؛ وفقاً للاتهامات الموجهة للنظام السوري.

ولفتت إلى أن القيادة المصرية، طالبت على الفور، من عدد من الخبراء العسكريين المصريين المتواجدين في بعض القواعد التابعة للنظام، بتوخّي الحذر؛ لحين اتضاح الأمر.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادة المصرية لم تكن تتوقع توجيه ضربة بهذا الحجم لقوات الأسد، من قِبل القوات الأمريكية.

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