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وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الصربي
اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري

وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الصربي

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:21 م

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، دراجان بيسنيتش سفير صربيا بالقاهرة ، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي -فى بيان اليوم - أن العصار استهل اللقاء بالترحيب بالسفير الصربي، مؤكداً عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، كما استعرض إمكانيات شركات وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدنى وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد “بيسنيتش” بخبرة شركات الإنتاج الحربي المصرى ، وأعرب عن رغبته في تبادل الزيارات بين الطرفين، وتعزيز ودعم التعاون في مجال الصناعات الدفاعية في البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الصديقين.

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