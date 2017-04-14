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وزير الخارجية السوري: جلسة مجلس الأمن «مسرحية»
وليد المعلم وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري: جلسة مجلس الأمن «مسرحية»

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:20 م

أشاد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد اجتماعٍ جمعه مع وزير الخارحية الروسي سيرغي لافروف بالدعم الروسي له، وأعلن أن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد بينه ولافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريق.

من حهةٍ أخرى اعتبر أن جلسة مجلس الأمن كانت مسرحاً للمزايدات على سوريا، موضحاً أن “العدوان الأمريكي” يهدف إلى تعطيل عملية السلام، مشدّداً بالتالي على أن النوايا الأمريكي “للعدوان على سوريا” على حد تعبيره لم تتوقف.

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