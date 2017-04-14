شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المباحثات مع حكومة المهندس شريف إسماعيل لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى المشاركة تقدم واجب العزاء في شهداء الوطن ضحايا الوطن بعد انفجار الكنيستين، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضلا عن إعلان حالة الطوارىء في البلاد.

السبت.. يبحث تعزيز العلاقات مع وفد الكونجرس الأمريكي بالاتحادية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور “داريل عيسى” رئيس اللجنة الفرعية للقضاء التابعة للمحاكم والملكية الفكرية وشبكة الإنترنت بالكونجرس الأمريكي.

أشار” السيسي”، إلى الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر في إطار برنامج الإصلاح، واستعرض المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة في مصر.

الأحد .. السيسي يُعلن حالة الطوارئ 3 أشهر

وعقب انفجارات الكنائس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ بعد استفتاء الإجراءات القانونية لمدة 3 أشهر من الآن للحفاظ على الدولة، مشددًا على الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط المجرمين.

الاثنين.. السيسي يكلف بوحدات من الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية توفير أفضل وأحدث الخدمات بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يوفر المناخ الملائم لجميع الشركات العالمية ويكون منطقة أعمال نموذجية تُحقق التنمية المستدامة المنشودة.

ووجه “السيسي”، أيضًا بإنشاء وحدات مميزة من الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل تلبية احتياجات موظفي الدولة الذين سيتم نقلهم للعمل بمختلف الوزارات هناك.

الثلاثاء.. السيسي يكلف الحكومة بتطوير قطاع الكهرباء

أكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع الكهرباء من مختلف جوانبه، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بتنفيذ خطة تطوير وزيادة طاقة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بالنظر إلى ما ستساهم به في تحسين كفاءة منظومة الكهرباء بشكل ملموس، ولا سيما بمحافظات الصعيد.

وأشار “السيسي”، إلى أهمية الاستمرار في جهود ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي مع المهندس شريف، إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدة وزراء.

الأربعاء.. السيسي يبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فوكيدس، لبحث تطوير العلاقات بين قبرص ومصر في مجالات الدفاع والأمن.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، وآخر التطورات في الأزمة السورية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهاب خاصة في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة بمصر، فضلا عن المباحثات القضايا المتعلقة بالتعاون في مجالي الأمن البحري وأمن الطاقة وإدارة الأزمات وآخر التطورات المتعلقة بمشكلة قبرص.

الخميس.. السيسي يقدم العزاء في شهداء الوطن في الكاتدرائية المرقسية

توجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم العزاء في شهداء مصر من المواطنين الذين سقطوا ضحايا للحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي.

أعرب”السيسي”، خلال لقائه بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص تعازيه في مصاب مصر الأليم من ضحايا الحادثين، مؤكداً أن كافة أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبى تلك الأفعال الآثمة وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت.