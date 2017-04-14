أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية خروج 23 حالة من مصابي حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بـ«أحد الشعانين»، من المستشفى الرئيسى الجامعي، بعد تماثلها للشفاء من بين 25 كان قد تم حجزها يوم الحادث الإرهابي.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، في بيان اليوم، إن 13 حالة خرجت من مستشفى الشرطة من أصل 16 حالة، وحالتين من مستشفى مصطفى كامل العسكري من أصل 7 حالات، لينخفض بذلك عدد الحالات المحتجزة تحت العلاج بالمستشفيات الحكومية حتى الآن إلى 10 مصابين من بينهم 2 في المستشفي الرئيسى الجامعى و3 بمستشفى الشرطة و5 بمستشفى مصطفى كامل العسكرى.