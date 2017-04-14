علقت الكاتبة الصحفية، نشوى الحوفي، على استضافة أهالي وأسر الإرهابيين، في البرامج الفضائية، قائلة: “الإرهابي دماغه ممسوخة”.

وكتبت “الحوفي”، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسيوك”، “الإرهابي مش شرط يبقى شكله اشكيف أو بلطجي أو أبو رجل مسلوخة، الإرهابي اسلام يكن وأيمن الظواهري وبن لادن..الإرهابي دماغه ممسوخة”.

وتابع:”للإعلام والناس اللي لسه مش فاهمة فبتصدق اهالي الإرهابيين من انهم مؤدبين وطيبين والناس بتحبهم”.

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، شقيق الإرهابى محمود حسن مبارك، الذى فجر نفسه بكنيسة مار مرقس بالإسكندرية.