 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 12:02 مساءً
روابط سريعة
نشوى الحوفي: الإرهابي «دماغه ممسوخة»
نشوى الحوفي

نشوى الحوفي: الإرهابي «دماغه ممسوخة»

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:02 م

علقت الكاتبة الصحفية، نشوى الحوفي، على استضافة أهالي وأسر الإرهابيين، في البرامج الفضائية، قائلة: “الإرهابي دماغه ممسوخة”.

وكتبت “الحوفي”، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسيوك”، “الإرهابي مش شرط يبقى شكله اشكيف أو بلطجي أو أبو رجل مسلوخة، الإرهابي اسلام يكن وأيمن الظواهري وبن لادن..الإرهابي دماغه ممسوخة”.

وتابع:”للإعلام والناس اللي لسه مش فاهمة فبتصدق اهالي الإرهابيين من انهم مؤدبين وطيبين والناس بتحبهم”.

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “كل يوم”، شقيق الإرهابى محمود حسن مبارك، الذى فجر نفسه بكنيسة مار مرقس بالإسكندرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3