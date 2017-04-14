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الجمعة 14 ابريل 2017 12:15 مساءً
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خالد داود: هذا ما تفعله مصر دائماً في «الأزمة السورية»!
خالد داود

خالد داود: هذا ما تفعله مصر دائماً في «الأزمة السورية»!

الجمعة، 14 ابريل 2017 12:00 م

علق خالد داود، رئيس حزب الدستور، على تصويت مصر لصالح قرار الأمم المتحدة، ضد النظام السوري، قائلًا: “عادة مصر تمتنع عن التصويت في القرارات المثيرة للجدل الخاصة بسوريا”.

وكتب “داود” - في تدوينة على حسابه بموقع التدوين القصير “تويتر” - “هل طرأ تغير في موقف مصر من روسيا؟ عادة مصر تمتنع عن التصويت في القرارات المثيرة للجدل الخاصة بسوريا.

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