خالد داود: هذا ما تفعله مصر دائماً في «الأزمة السورية»!

علق خالد داود، رئيس حزب الدستور، على تصويت مصر لصالح قرار الأمم المتحدة، ضد النظام السوري، قائلًا: “عادة مصر تمتنع عن التصويت في القرارات المثيرة للجدل الخاصة بسوريا”.

وكتب “داود” - في تدوينة على حسابه بموقع التدوين القصير “تويتر” - “هل طرأ تغير في موقف مصر من روسيا؟ عادة مصر تمتنع عن التصويت في القرارات المثيرة للجدل الخاصة بسوريا.