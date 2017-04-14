أكد الفنان يوسف منصور أنه قد أصيب بمرض السرطان خلال الفترة الماضية واستطاع أن يعالج منه بدون تعرضه للعلاج الكيماوي، مشيرا إلى أن الأمراض ما هي إلا “أكذوبة” أمام قدرة الله.

وأوضح بطل فيلم “قبضة الهلالي” من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الجمعة، أنه قد اختفى عن الساحة الفنية الفترة الماضية بسبب حدوث تهالك في مفاصل وعضلات الذراع والقدم بسبب ممارسة رياضة “الكونغ فو” بشكل “زائد”.

ورفض اعتبار لعبة “الكونغ فو” أو الافلام التي تقدمها بأنها تعلم العدوانية، مؤكدا أن “الكونغ فو” تعلم ضبط النفس والتحكم تجاه الشهوات والغضب والأنانية.

وأضاف: “مينفعش أعيش طبيعي وألعب (كونغ فو).. أي لعيب (كونغ فو) بيأكل لحمة ميبقاش لعيب (كونغ فو).. فأغلبية مشاكل الناس من أكل لحمة”.

وقال ساخرا: “كل حاجة كانت بتتكسر في الأفلام كانت حقيقية ما عدا (الفل)”.