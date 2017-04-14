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الداخلية تجدد مناشدة المواطنين للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
خلية تفجير الكنائس

الداخلية تجدد مناشدة المواطنين للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:54 م
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جددت وزارة الداخلية مناشدة الأهالى بالإدلاء عن أى معلومات حول بعض العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية، مؤكدة ارتفاع قيمة المكافأة إلى نصف مليون جنيه، والهاربون هم:

-  عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا .

-  مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة.

-  سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة.

- عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا.

- محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا.

- تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا.

- مصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس.

- طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا.

- ممدوح أمين محمد بغدادى، مواليد 1977 يقيم بقنا.

- حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا.

- حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا.

- مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا.

- أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا.

- عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا.

- محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا.

-  على محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر.

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