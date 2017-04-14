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مكالمة بين عون ونصر الله وراء تعليق عمل «النواب»
الرئيس اللبناني ميشال عون

مكالمة بين عون ونصر الله وراء تعليق عمل «النواب»

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:53 م

يبدو أن قرار الرئيس اللبناني بتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، تفاديًا للتمديد للبرلمان لمدة عام، والذي كان ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عدد من أكثرية النواب تنفيذه، له من الخلفيات والكواليس التي عرقلت خطوة “بري” وأنصاره للتمديد، فقد تم إجراء اتصال هاتفي مطول بين الرئيس عون وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وبحسب ما كشفته صحيفة “اللواء” اللبنانية تم خلال هذا الاتصال التوافق على الصيغة التي تم إخراجها بالنسبة لتأجيل الجلسة النيابية، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ومن أجل نزع فتيل الاحتقان السياسي الذي كاد ينتقل إلى الشارع، ومن ثم لإفساح المجال أمام الاتصالات السياسية للتفاهم على القانون الانتخابي.

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